Росія продовжує атакувати Київ. Загинула людина, є поранені (оновлено)

Удари по місту не припиняються.

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Вранці 30 вересня, після нічної балістично-дронової атаки, Росія продовжила атакувати різні райони Києва. Станом на 14:40 відомо про трьох жертв і сімох поранених за нічні і денні удари. У місті пошкоджено приватні будинки, лазню, недобудови, автомобілі та інші обʼєкти інфраструктури.

Станом на 00:29, 1 жовтня, за даними КМВА, у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння кафе на першому поверсі житлового будинку.

Станом на 22:54, в Оболонському районі столиці зафіксовано влучання в складські приміщення.

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Станом на 20:45, за інформацією мера Кличка, у Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території біля дороги. Є загоряння дерев.

Станом на 16:55, за інформацією КМВА,відомо про падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Вранці у Шевченківському районі Києва на території посольства західної країни виявили уламки, повідомив міський голова Віталій Кличко. Екстрені служби виїхали.

«За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств», – сказав він.

Після цього ворог вдарив по складах у Солом'янському районі. Загорілася вантажівка. Загинув водій – працівник «Київтеплоенерго». Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації, повідомили в КМДА.

Ще двоє людей поранені.

«У Солом'янському районі пошкоджено складське приміщення. На жаль, одна людина загинула внаслідок удару. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

Є зміни в русі транспорту.

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«Рух трамваїв №№ 14, 15 на бульв. Вацлава Гавела в напрямку ст. м. «Контрактова площа». Затримка пов'язана з пошкодженням контактної мережі», – зазначили в адміністрації.

Також у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 12-поверхову нежитлову будівлю на рівні 6 поверху.

Після цього уламки впали в Печерському районі.

«У Печерському районі уламки впали на подвір’я приватної будівлі», – повідомив Кличко після 12 години.

В Голосіївському районі постраждав рятувальник ДСНС, який приїхав допомагати людям та потрапив під повторний удар.

Іноземні дипломатичні установи неодноразово зазнавали ушкоджень внаслідок ворожих атак по Києву. Неодноразово пошкодження фіксували в посольстві Азербайджану, розташованому на Лук'янівці.