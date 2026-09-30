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У п'яти районах Київщини зафіксовано пошкодження внаслідок російських атак

В Бориспільському районі постраждала жінка.

У п'яти районах Київщини зафіксовано пошкодження внаслідок російських атак
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Ввечері, 30 вересня, росіяни атакували Київську область. Зафіксовані пошкодження у п'яти районах. Є постраждала.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено приватне господарство, постраждала жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Госпіталізації вона не потребувала.

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В Бучанському районі пошкоджено таунхаус, 4 приватні будинки та 2 автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

В Білоцерківському районі пошкоджено 2 приватні будинки та заклад освіти.

У Фастівському районі уламки впали на виробничо-господарську будівлю. 

Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані або локалізовані.

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