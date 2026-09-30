Ввечері, 30 вересня, росіяни атакували Київську область. Зафіксовані пошкодження у п'яти районах. Є постраждала.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено приватне господарство, постраждала жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Госпіталізації вона не потребувала.
В Бучанському районі пошкоджено таунхаус, 4 приватні будинки та 2 автомобілі.
В Обухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки.
В Білоцерківському районі пошкоджено 2 приватні будинки та заклад освіти.
У Фастівському районі уламки впали на виробничо-господарську будівлю.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані або локалізовані.
- Внаслідок ранкової атаки 30 вересня в Обухівському районі пошкоджено супермаркет. Поранено людину.
- На Київщині після ворожої атаки погіршилася якість повітря у чотирьох містах. Йдеться про Вишгород, Вишневе, Васильків та Обухів.