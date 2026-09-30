Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані або локалізовані.

У Фастівському районі уламки впали на виробничо-господарську будівлю.

В Білоцерківському районі пошкоджено 2 приватні будинки та заклад освіти.

В Бучанському районі пошкоджено таунхаус, 4 приватні будинки та 2 автомобілі.

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено приватне господарство, постраждала жінка . Медики надали їй необхідну допомогу. Госпіталізації вона не потребувала.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко .

Ввечері, 30 вересня, росіяни атакували Київську область. Зафіксовані пошкодження у п'яти районах. Є постраждала.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies