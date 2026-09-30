Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинула людина, ще одна поранена

Під обстрілами опинилися Дніпро та район і Нікопольщина.

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Через російські обстріли у Дніпропетровській області загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула і ще одна дістала поранень. Понад 40 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетою", – ідеться у повідомленні.

У Дніпрі пошкоджені приватний будинок, гараж, автівка. Загинув 33-річний чоловік.

У Дніпровському районі сталися пожежі.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємства, інфраструктура, багатоквартирний і приватний будинки, заклад культури. Сталися пожежі. Постраждав 60-річний чоловік.