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Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського

РПЦ відправили мощі на фронт для підняття бойового духу російських військових.

Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Ілюстративне фото: священики РПЦ
Фото: ГУР МО

Російська православна церква визнала факт втрати мощей Дмитра Донського, які привезли на фронт для підняття бойового духу російських військових. Однак під час відступу на Лиманському напрямку окупанти залишили скриньку з мощами на полі бою, пише "Дивогляд".

Відомо, що у вересні керівництво РПЦ відправило на фронт фрагмент правої руки князя Дмитра Донського. Мощі мали "духовно зміцнити" російських військових.

Перед поїздкою на фронт із ковчегом провели хресний хід вулицями Москви. Згодом у тимчасово окупованому Донецьку біля меморіалу Другої світової війни місцеві колаборанти та російські офіцери прикладалися до мощей під час молебню. 

Митрополит Донецький і Маріупольський Володимир закликав "Божу допомогу" на війська РФ.

Вже під час чергового відступу поблизу Лимана російські військові залишили скриньку з мощами Донського на полі бою.

  • Це не перший випадок втрати російськими військовими мощей святих на фронті. У липні російські військові на тимчасово окупованій Донеччині загубили мощі Олександра Невського, які везли для проведення молебню.
  • А минулого року росіяни "загубили" мощі Матрони Московської. Також на фронті.
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