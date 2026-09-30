Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського

РПЦ відправили мощі на фронт для підняття бойового духу російських військових.

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Російська православна церква визнала факт втрати мощей Дмитра Донського, які привезли на фронт для підняття бойового духу російських військових. Однак під час відступу на Лиманському напрямку окупанти залишили скриньку з мощами на полі бою, пише "Дивогляд".

Відомо, що у вересні керівництво РПЦ відправило на фронт фрагмент правої руки князя Дмитра Донського. Мощі мали "духовно зміцнити" російських військових.

Перед поїздкою на фронт із ковчегом провели хресний хід вулицями Москви. Згодом у тимчасово окупованому Донецьку біля меморіалу Другої світової війни місцеві колаборанти та російські офіцери прикладалися до мощей під час молебню.

Митрополит Донецький і Маріупольський Володимир закликав "Божу допомогу" на війська РФ.

Вже під час чергового відступу поблизу Лимана російські військові залишили скриньку з мощами Донського на полі бою.