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ЄС виділить 10 млн євро на мобільні укриття в Україні

У 6 прифронтових областях планують встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів.

ЄС виділить 10 млн євро на мобільні укриття в Україні
У Києві встановили мобільне укриття, 18 грудня 2025
Фото: Телеграм / Тимур Ткаченко

Євросоюз виділить 10 млн євро на облаштування укриттів в Україні, частину яких планують спрямувати на встановлення мобільних захисних споруд у прифронтових регіонах. 

Про це повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Проєкт передбачає встановлення 840 мобільних укриттів на шкільних маршрутах у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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Про це під час засідання Коаліції укриттів для України повідомив заступник міністра з питань європейської інтеграції Артем Гусак.

"Для нас принципово важливо, щоб діти були захищені не лише в школах, а й дорогою до них. Саме тому запропонували партнерам долучитися до проєкту облаштування мобільних укриттів, які плануємо встановити на маршрутах шкільних автобусів", – сказав Гусак.

За його словами, до реалізації проєкту вже долучилися українські області-донори. Водночас для покриття всіх потреб необхідне додаткове міжнародне фінансування.

Під час засідання ЄС оголосив про виділення 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні. Інші міжнародні партнери наразі визначають можливі обсяги фінансової підтримки.

Україна також планує продовжити діалог із урядом Фінляндії щодо подальшої підтримки. Фінляндія разом з Україною є співголовою Коаліції укриттів.

  • Коаліцію укриттів цивільного захисту для України започаткували у травні 2025 року Україна та Фінляндія. До ініціативи приєдналися ЄС, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.
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