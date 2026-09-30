Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення українських винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський обговорив із очільником Фінляндії Алексом Стуббом посилення наших винищувачів F-16.
Про це йдеться у його телеграм-каналі.
“Детально поінформував його про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти наших міст і громад. Майже всю цю добу, від ночі, у Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних “шахедів”. Вночі також були удари балістикою”, – сказав президент.
Зеленський і Стубб обговорили, що саме може відчутно “підтримати наш захист, посилити наші F-16 та ППО загалом”.
- Wall Street Journal написала, що Україна вичерпує запаси боєздатних F-16, які збивають реактивні дрони. На обслуговування та відновлення літаків потрібно від 6 до 40 тижнів. Саме ці винищувачі зараз є найдієвішим методом боротьби з реактивними дронами, якими ворог тероризує українські міста.
- Винищувачі, задіяні в бойових діях, можуть потребувати більше обслуговування, ніж ті, що літають у мирний час, а нестача окремих компонентів також може сприяти затримкам.
- Зеленський заявив у вівторок, що Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року, а інші західні партнери можуть надати в користування ще більше.