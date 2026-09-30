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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення українських винищувачів F-16

“Детально поінформував його про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти наших міст і громад".

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення українських винищувачів F-16
Президенти Володимир Зеленський і Александр Стубб
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із очільником Фінляндії Алексом Стуббом посилення наших винищувачів F-16.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Детально поінформував його про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти наших міст і громад. Майже всю цю добу, від ночі, у Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних “шахедів”. Вночі також були удари балістикою”, – сказав президент.

Зеленський і Стубб обговорили, що саме може відчутно “підтримати наш захист, посилити наші F-16 та ППО загалом”. 

  • Wall Street Journal написала, що Україна вичерпує запаси боєздатних F-16, які збивають реактивні дрони. На обслуговування та відновлення літаків потрібно від 6 до 40 тижнів. Саме ці винищувачі зараз є найдієвішим методом боротьби з реактивними дронами, якими ворог тероризує українські міста.
  • Винищувачі, задіяні в бойових діях, можуть потребувати більше обслуговування, ніж ті, що літають у мирний час, а нестача окремих компонентів також може сприяти затримкам.
  • Зеленський заявив у вівторок, що Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року, а інші західні партнери можуть надати в користування ще більше.
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