Під час повторного обстрілу Києва постраждав рятувальник-рекордсмен

Володимир Сковородка допомагав постраждалим після першої атаки, коли потрапив під повторний удар.

Рятувальник Володимир Сковородка постраждав у Києві під час повторного російського обстрілу. Про це повідомив у Facebook голова МВС Іван Вигівський.

Рятувальник допомагав постраждалим після ранкової атаки, коли сам потрапив під повторний обстріл.

Сковородка також відомий як спортсмен, який встановив рекорд України. Кілька років тому на знак пам’яті про загиблих колег він у повному бойовому спорядженні пробіг понад 60 кілометрів.

Що відомо про обстріли столиці та Київщини?

Уночі росіяни атакували ракетами та дронами 10 регіонів України та столицю. Під ударом опинилися житлові будинки, торговельно-розважальний центр, адміністративні й господарські споруди, а також об’єкти енергетики.

У Вишгороді на Київщині внаслідок російського удару загинула дитина.

Вранці окупанти атакували супермаркет у передмісті столиці. Пожежу вже ліквідували.