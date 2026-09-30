Wall Street Journal: Україна вичерпує запаси боєздатних F-16, які збивають реактивні дрони. На відновлення треба 6-40 тижнів

Саме F-16 зараз є найдієвішим методом боротьби з реактивними дронами, якими ворог тероризує українські міста.

Вразливість української протиповітряної оборони стає критичною, і брак ракет до систем Patriot є не єдиною проблемою. Зараз найкращим методом боротьби з реактивними дронами є винищувачі F-16, але для їх обслуговування потрібна західна допомога, пише Wall Street Journal у редакційній колонці. На масштабне впровадження інших методів боротьби з реактивними БпЛА можуть піти ще місяці.

У червні росіяни запустили по Україні близько 350 реактивних дронів, а в вересні – вже 2000. Вони мають швидкість близько 365 миль на годину (600 км), тому звичайними дронами-перехоплювачами їх не збити. Зараз Україна здатна збивати орієнтовно 55 % безпілотників, у той час як показник збиття старих шахедів становив близько 90 %.

Для збиття реактивних дронів підходять F-16, і вартість одного такого перехоплення зазвичай становить орієнтовно $25 000. Українські аси збили вже близько 2500 таких БпЛА і близько 650 крилатих ракет.

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«Але після 300 льотних годин F-16 потребують так званого "фазового огляду" (phase inspection), щоб двигун, авіоніка, гідравліка, паливні магістралі та інші системи залишалися в робочому стані», – йдеться у матеріалі.

У США фазовий огляд зазвичай займає від двох до шести тижнів, проте в Бельгії він «триває аж до 40 тижнів», зазначає відставний контр-адмірал ВМС США Марк Монтгомері.

Інше західне джерело повідомляє, що понад половина українських F-16 наразі перебуває в «підвішеному стані» щодо обслуговування, а за нинішніх темпів експлуатації та ремонту Київ може вичерпати решту до кінця року. Речник Повітряних сил України відмовився від коментарів.

Компанія Sabena, яка займається обслуговуванням F-16 у Бельгії, відмовилася відповідати на конкретні запитання, посилаючись на «міркування оперативної безпеки та чутливий характер поточних заходів військової підтримки».

Винищувачі, задіяні в бойових діях, можуть потребувати більше обслуговування, ніж ті, що літають у мирний час, а нестача окремих компонентів також може сприяти затримкам. Але, яка б не була причина, це «збій у системі підтримки, що стає кризою протиповітряної оборони», вважає відставний генерал-лейтенант ПС США Девід Дептула.

Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року, а інші західні партнери можуть надати в користування ще більше. Варто розглянути, як Україна може збільшити обсяг обслуговування всередині країни і чи можуть об'єкти в Румунії взяти на себе частину робіт з технічної підтримки.