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Усі ресторани McDonald’s в Україні перейшли на скорочене меню через дронову атаку

Причина – пошкодження складу логістичного партнера.

Усі ресторани McDonald’s в Україні перейшли на скорочене меню через дронову атаку
Ілюстративне фото
Фото: mcdonalds

Мережа McDonald’s в Україні тимчасово працює зі скороченим меню в усіх ресторанах. Причиною стали пошкодження складу логістичного партнера внаслідок дронової атаки.

Про це компанія повідомила у Instagram.

У McDonald’s зазначили, що через ситуацію асортимент доступних страв може відрізнятися залежно від конкретного закладу.

Перевірити актуальне меню можна у застосунку McDonald’s, застосунках партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані.

"Наші команди роблять все можливе, щоб і надалі щодня пропонувати ваші улюблені страви", – звернулась компанія до клієнтів.

  • 25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська також завдали удару дроном по складу, який використовує компанія McDonald’s. Він заявив, що Росія продовжує розширювати масштаби своїх атак, а цілями стають об'єкти, пов’язані зі звичайним цивільним життям.
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