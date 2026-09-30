Мережа McDonald’s в Україні тимчасово працює зі скороченим меню в усіх ресторанах. Причиною стали пошкодження складу логістичного партнера внаслідок дронової атаки.
Про це компанія повідомила у Instagram.
У McDonald’s зазначили, що через ситуацію асортимент доступних страв може відрізнятися залежно від конкретного закладу.
Перевірити актуальне меню можна у застосунку McDonald’s, застосунках партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані.
"Наші команди роблять все можливе, щоб і надалі щодня пропонувати ваші улюблені страви", – звернулась компанія до клієнтів.
- 25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська також завдали удару дроном по складу, який використовує компанія McDonald’s. Він заявив, що Росія продовжує розширювати масштаби своїх атак, а цілями стають об'єкти, пов’язані зі звичайним цивільним життям.