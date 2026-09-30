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Мережа McDonald’s в Україні тимчасово працює зі скороченим меню в усіх ресторанах. Причиною стали пошкодження складу логістичного партнера внаслідок дронової атаки.

Про це компанія повідомила у Instagram.

У McDonald’s зазначили, що через ситуацію асортимент доступних страв може відрізнятися залежно від конкретного закладу.

Перевірити актуальне меню можна у застосунку McDonald’s, застосунках партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані.

"Наші команди роблять все можливе, щоб і надалі щодня пропонувати ваші улюблені страви", – звернулась компанія до клієнтів.