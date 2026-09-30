Сили оборони уразили російські склади, ремонтну базу та командний пункт ворога

Сили оборони України 29 вересня та в ніч на 30 вересня уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед них – склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти матеріально-технічного забезпечення.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У Гранітному Донецької області українські військові поцілили по складу БпЛА противника.
У Лисичанську Луганської області під удар потрапив командно-спостережний пункт одного з підрозділів російських військ. У Старобільську уразили ремонтну базу окупантів.
Крім того, українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Такі об’єкти були в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому в Криму.
У Генштабі зазначили, що робота українських військових по ключових військових цілях російських окупантів триває.
- 26 вересня та в ніч на 27 вересня підрозділи Сил оборони України також уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
- У Донецьку Донецької області булоло уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Ровеньках Луганської області – склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.