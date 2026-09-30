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Сили оборони уразили російські склади, ремонтну базу та командний пункт ворога

По цілях потрапили на території окупованих Луганщини, Донеччини та Криму.

Сили оборони уразили російські склади, ремонтну базу та командний пункт ворога
Уражено низку важливих об'єктів
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 29 вересня та в ніч на 30 вересня уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед них – склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Гранітному Донецької області українські військові поцілили по складу БпЛА противника.

У Лисичанську Луганської області під удар потрапив командно-спостережний пункт одного з підрозділів російських військ. У Старобільську уразили ремонтну базу окупантів.

Крім того, українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Такі об’єкти були в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому в Криму.

У Генштабі зазначили, що робота українських військових по ключових військових цілях російських окупантів триває.

  • 26 вересня та в ніч на 27 вересня підрозділи Сил оборони України також уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
  • У Донецьку Донецької області булоло уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Ровеньках Луганської області – склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.
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