Сили оборони уразили місце підготовки та пуску російських БпЛА в окупованому Донецьку

26 вересня та в ніч на 27 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
"Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи", – наголошують у Генштабі.
Також уражено два склади боєприпасів у Крепенському та Луганську Луганської області.
У Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.
- Учора Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" у районі Семенівського Донецької області.