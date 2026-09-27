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Сили оборони уразили місце підготовки та пуску російських БпЛА в окупованому Донецьку

Також уражено два склади боєприпасів на т.о. Луганщині.

Сили оборони уразили місце підготовки та пуску російських БпЛА в окупованому Донецьку
Фото: Генштаб ЗСУ

26 вересня та в ніч на 27 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

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"Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи", – наголошують у Генштабі.

Також уражено два склади боєприпасів у Крепенському та Луганську Луганської області.

У Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

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