З Донеччини за добу евакуювали 348 людей, серед них 26 дітей

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За добу з прифронтових районів Донецької області евакуювали 348 людей, серед них 26 дітей. Російські війська за цей час 33 рази обстріляли населені пункти регіону.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. У Шабельківці загинула людина, у Суханівці одна людина поранена.

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У Покровському районі в Білозерському зруйновані дві багатоповерхівки, ще чотири пошкоджені.

У Слов’янську пошкоджені багатоповерхівка, адміністративна будівля, поштове відділення та п’ять приватних будинків. У Билбасівці пошкоджені сім приватних будинків.

Також пошкодження зафіксували в Олександрівці та Новому Кавказі – там пошкоджені склад, автомобіль, трактор і приватний будинок.

З лінії фронту за добу евакуювали 348 людей, зокрема 26 дітей.