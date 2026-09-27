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На Миколаївщині армія РФ атакувала житлові будинки та СТО

Під ворожими обстрілами опинилися дві громади.

На Миколаївщині армія РФ атакувала житлові будинки та СТО
Фото: З відкритих джерел

Російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Унаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура у двох громадах.

Про наслідки обстрілів повідомив в.о. Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Прибужанівській громаді пошкоджені два будинки та три господарські споруди.

У Мішково-Погорілівській громаді внаслідок атаки пошкоджені будівля станції технічного обслуговування, бульдозер та два вантажні автомобілі.

Люди не постраждали.

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