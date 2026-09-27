На Миколаївщині армія РФ атакувала житлові будинки та СТО

Російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Унаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура у двох громадах.
Про наслідки обстрілів повідомив в.о. Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
У Прибужанівській громаді пошкоджені два будинки та три господарські споруди.
У Мішково-Погорілівській громаді внаслідок атаки пошкоджені будівля станції технічного обслуговування, бульдозер та два вантажні автомобілі.
Люди не постраждали.
- Минулої доби російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.