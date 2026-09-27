РФ вночі атакувала Україну 170 ударними дронами, 147 БпЛА збила ППО

Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки.

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У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 76 реактивними, а також безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Запускали безпілотники з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму (район Гвардійського).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 147 ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях. Ще на восьми локаціях впали збиті російські безпілотники та їхні уламки.

Атака триває. У повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.