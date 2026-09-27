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РФ вночі атакувала Україну 170 ударними дронами, 147 БпЛА збила ППО

Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки.

РФ вночі атакувала Україну 170 ударними дронами, 147 БпЛА збила ППО

У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 76 реактивними, а також безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Запускали безпілотники з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму (район Гвардійського).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 147 ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях. Ще на восьми локаціях впали збиті російські безпілотники та їхні уламки.

Атака триває. У повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БпЛА.

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