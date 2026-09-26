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Сибіга: Вадефуль доніс Лаврову спільну позицію України та Німеччини

Глава МЗС Німеччини проінформував українського колегу, про що говорив з міністром закордонних справ країни-агресора.

Сибіга: Вадефуль доніс Лаврову спільну позицію України та Німеччини
міністри закордонних справ України Андрій Сибіга і Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: Х/ Andrii Sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. 

Про це Сибіга написав в соцмережі Х.

Німецький колега поінформував його про результати розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка відбулася під час Генеральної Асамблеї ООН.

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"Я вдячний міністру за те, що він передав нашу тверду спільну позицію російській стороні: наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та попередження про подальші ворожі дії проти Європи",– написав Сибіга.

Глави МЗС обговорили подальші спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Також ішлося про посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими.

Сибіга подякував Німеччині за лідерство у підтримці України.

Що передувало?

Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Росії Йоганна Вадефуля і Сергія Лаврова відбулася на полях Генеральної дебатів ООН у Нью-Йорку та тривала близько 20 хвилин. Це була перша зустріч глав дипломатичних відомств Німеччини та Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Під час розмови Вадефуль закликав Лаврова відмовитися від ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО. Німецький міністр також заявив, що гібридні атаки не змінять позиції Берліна щодо підтримки України, однак ще більше погіршують відносини між Німеччиною та Росією. 

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