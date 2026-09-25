Президент ще не проводив зустрічей з кандидатами на посаду генерального прокурора

Президент Володимир Зеленський поки не проводив зустрічей з кандидатами на посаду генерального прокурора. Про це 25 вересня він сказав в аудіоспілкуванні з журналістами.

Він не відповів прямо, чи планує подавати кандидатуру нинішнього в.о. генпрокурора Антона Ковальського для повноцінного призначення. ОГП залишився без повноцінного керівника після звільнення Руслана Кравченка, що виїхав за кордон у ніч до заяви про підписання підозри керівнику НАБУ.

«Стосовно кандидатів на посаду генерального прокурора України я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив», – сказав він.

Контекст

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4 вересня в НАБУ і САП повідомили про викриття злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора. За даними слідства, заступник керівника одного з департаментів Сергій Кропива організував покривання роботи шахрайських колцентрів в обмін на хабарі, а також легалізовував кошти.

Генпрокурор Руслан Кравченко свою причетність до цього заперечив і звинуватив НАБУ і САП в тому, що ті під час обшуків в ОГП нібито отримали дані до документів, що стосуються їхніх колег.

Вночі 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон під приводом відрядження на сесію ПАРЄ до Парижа. А вже вранці на офіційних сторінках генпрокурора опублікували відео з заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та «близькій людині» очільника САП Олександра Клименка.

Того ж дня президент підписав указ про відсторонення Кравченка з посади генпрокурора. Верховна Рада проголосувала за його звільнення 15 вересня, а президент закріпив це рішення відповідним указом.

До офіційного звільнення Кравченко встиг опублікувати ще декілька дописів і відео зі звинуваченнями проти Семена Кривоноса. Але в Офісі генпрокурора заявили, що підозри директору НАБУ не було.

Кравченко казав, що надіслав її поштою. Керівник Укрпошти сказав, що за лист генпрокурор сплатив готівкою, хоча між поштовим оператором і ОГП є угода про безготівкові розрахунки.

Кравченко не повернувся до України після спливання терміну відрядження. З посади прокурора Офісу генпрокурора його звільнили.