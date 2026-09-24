Зеленський зустрівся із керівництвом понад 30 американських компаній і економічними радниками

Президент заявив, що будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, є домовленості і про спільні проєкти в енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із керівництвом понад 30 провідних американських компаній і Групою економічних радників.

Про це він написав у телеграмі.

«Зустрівся з керівництвом понад 30 провідних американських компаній та членами Групи економічних радників у Нью-Йорку. Було дуже широке представництво, і я дякую за увагу до України, підтримку й теплі слова про наших людей», – йдеться у його повідомленні.

За його словами, на зустрічі говорили про те, як допомогти Україні пройти цю зиму, підтримати економіку й захистити людей.

Він розповів, що будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, також є домовленості про спільні проєкти в енергетиці.

«Говорили також про створення суверенного фонду, страхування воєнних ризиків і фінансування, доступні американським інвесторам уже зараз. Дуже цінуємо всіх, хто вже співпрацює з Україною, і розраховуємо, що таких партнерств ставатиме лише більше», – повідомив глава держави.