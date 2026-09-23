В Польщі відкрилось ще одне українське консульство

Консульство в Катовіце стало вже сьомим представництвом України в Польщі.

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В польському Катовіце відкрили Почесне консульство України. Це вже сьоме дипломатичне представництво України у Польщі.

Про це повідомили на офіційній сторінці Посольства України у Польщі.

Церемонію відкриття очолив посол України в Польщі Василь Боднар та Генеральний Консул України в Кракові Ореста Старак. В заході взяли участь українські та польські дипломати і представники органів місцевого самоврядування.

«Ми розраховуємо, що Почесне консульство стане близьким до української громади, підтримуватиме громадян України та водночас сприятиме розвитку контактів між Україною та Сілезьким воєводством", - зазначив Василь Боднар.

У посольстві заявили, що подія зміцнює партнерство між Україною і Польщею.