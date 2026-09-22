Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
За словами глави держави, вони обговорили санкційний напрям роботи в межах ЄС, покриття дефіциту українського бюджету і оборонну співпрацю.
«Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки. Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди», - наголосив Зеленський.
Президент повідомив, що на зустрічі говорили також про ситуацію з російськими атаками і напрацювання України для протидії реактивним «шахедам».
«Обговорили й наше спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств. Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати», - підсумував глава держави.
- Раніше стало відомо, що початок будівництва заводу з виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет «Фламінго», який українська компанія Fire Point будує в Данії, перенесли на кінець 2027 року.
- Тим часом данська розвідка повідомила, що російські спецслужби намагаються вербувати громадян Данії для допомоги в підготовці диверсій проти данських оборонних підприємств, зокрема тих, що мають зв’язки з Україною.