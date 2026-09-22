Також на зустрічі лідерів ішлося про покриття дефіциту українського бюджету.

Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

За словами глави держави, вони обговорили санкційний напрям роботи в межах ЄС, покриття дефіциту українського бюджету і оборонну співпрацю.

«Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки. Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди», - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що на зустрічі говорили також про ситуацію з російськими атаками і напрацювання України для протидії реактивним «шахедам».

«Обговорили й наше спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств. Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати», - підсумував глава держави.