Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаПолітика

Зеленський і прем’єрка Данії обговорили будівництво нових підприємств ОПК

Також на зустрічі лідерів ішлося про покриття дефіциту українського бюджету.

Зеленський і прем’єрка Данії обговорили будівництво нових підприємств ОПК
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

За словами глави держави, вони обговорили санкційний напрям роботи в межах ЄС, покриття дефіциту українського бюджету і оборонну співпрацю.

«Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки. Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди», - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що на зустрічі говорили також про ситуацію з російськими атаками і напрацювання України для протидії реактивним «шахедам». 

«Обговорили й наше спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств. Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати», - підсумував глава держави.

  • Раніше стало відомо, що початок будівництва заводу з виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет «Фламінго», який українська компанія Fire Point будує в Данії, перенесли на кінець 2027 року. 
  • Тим часом данська розвідка повідомила, що російські спецслужби намагаються вербувати громадян Данії для допомоги в підготовці диверсій проти данських оборонних підприємств, зокрема тих, що мають зв’язки з Україною.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies