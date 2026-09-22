Мережу закордонних виборчих дільниць доведеться створювати з нуля приблизно за пів року

Насамперед їх створюватимуть у державах з великими українськими громадами – в Німеччині, Польщі, Чехії.

Міністерству закордонних справ достатньо одного абзацу змін у законі, але організація голосування за кордоном стане величезним проєктом.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, законодавча частина проблеми мінімальна.

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«У темі повоєнних виборів є проблеми, для розв’язання яких потрібно багато міняти в законі, а є такі, де достатньо одного рядка. Міністерство закордонних справ попросило буквально один абзац: дозволити відкривати дільниці і проводити голосування за межами дипломатичних установ», – сказав Корнієнко.

Натомість імплементація, наголошує він, буде значно складнішою.

«Це потрібно буде зробити швидко: від моменту ухвалення закону до старту виборів буде не так багато часу, можливо, пів року. За цей час потрібно буде створити з нуля цілу мережу маленьких інституцій, бо виборча дільниця – це інституція», – зазначив перший віцеспікер.

Він уточнює, що йдеться передусім про країни з найбільшими українськими громадами.

«80–85% закордонних українців – у Німеччині, Польщі, Чехії, Румунії, Угорщині, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки і Канаді», – сказав Корнієнко.