У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

МЗС закликає світ не визнавати російські "вибори" на ТОТ

"Проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях є незаконним, а їхні результати — нікчемними".

МЗС закликає світ не визнавати російські "вибори" на ТОТ
Голосування у Росії відбудеться 18-20 вересня
Фото: Центр протидії дезінформації

Міністерство закордонних справ України заявило, що 18–20 вересня Росія провела на тимчасово окупованих територіях України так звані "вибори" до Державної думи РФ і закликала міжнародну спільноту не визнавати їх.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Повторюємо нашу позицію: цей фарс не має нічого спільного ані з демократичними виборами, ані з волевиявленням людей. Проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях є незаконним, а їхні результати — нікчемними. Це порушення національного законодавства України та міжнародного права, яке позбавляє залишків легітимності весь процес парламентських виборів у Росії загалом та склад російського парламенту", - йдеться в заяві. 

МЗС наголошує, що таким чином Росія прагне використати результати цих "виборів" для легітимізації подальшої агресії та продовження війни та терору.

"Закликаємо міжнародну спільноту, всі держави та міжнародні організації, які поважають міжнародне право та Статут ООН, не визнавати російські «вибори» до Держдуми як такі, що відбулися з повагою до демократичних стандартів, засудити їхнє проведення на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, посилити тиск на державу-агресора. Жодне «голосування» під прицілом загарбників не змінює міжнародно визнаного статусу тимчасово окупованої території України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, були, є і залишаться невід'ємною частиною України", - йдеться в повідомленні. 

  • Проведення псевдовиборів на окупованій території України є порушенням цілої низки міжнародно-правових актів: Статуту ООН, Декларації ООН про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, IV Гаазьку конвенцію про закони і звичаї війни на суходолі та додатків до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Заключного акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризької хартії для нової Європи, Документу Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Загальної декларацію прав людини та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies