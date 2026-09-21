МЗС закликає світ не визнавати російські "вибори" на ТОТ

Міністерство закордонних справ України заявило, що 18–20 вересня Росія провела на тимчасово окупованих територіях України так звані "вибори" до Державної думи РФ і закликала міжнародну спільноту не визнавати їх.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Повторюємо нашу позицію: цей фарс не має нічого спільного ані з демократичними виборами, ані з волевиявленням людей. Проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях є незаконним, а їхні результати — нікчемними. Це порушення національного законодавства України та міжнародного права, яке позбавляє залишків легітимності весь процес парламентських виборів у Росії загалом та склад російського парламенту", - йдеться в заяві.

МЗС наголошує, що таким чином Росія прагне використати результати цих "виборів" для легітимізації подальшої агресії та продовження війни та терору.

"Закликаємо міжнародну спільноту, всі держави та міжнародні організації, які поважають міжнародне право та Статут ООН, не визнавати російські «вибори» до Держдуми як такі, що відбулися з повагою до демократичних стандартів, засудити їхнє проведення на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, посилити тиск на державу-агресора. Жодне «голосування» під прицілом загарбників не змінює міжнародно визнаного статусу тимчасово окупованої території України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, були, є і залишаться невід'ємною частиною України", - йдеться в повідомленні.

21 вересня ЦВК Росії оголосила результати виборів до Держдуми. Партії Путіна відвели голосів більше, ніж в 2021 - 57,83 % голосів.

Росія також організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України. Україна та західні держави не визнають результати таких голосувань.