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Сибіга закликав не знімати, а посилити санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана

Він пропонує продовжувати обмеження не на 6, а на 12 місяців

Сибіга закликав не знімати, а посилити санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана
Андрій Сибіга в Раді
Фото: Скриншот відео

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Європейський Союз не лише зберегти, а й посилити санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, наголосивши, що їхнє виключення зі списку було б сигналом слабкості перед Кремлем. 

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Він пропонує продовжувати санкції не на 6, а на 12 місяців

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"Усманова та Фрідмана було внесено до санкційних списків, оскільки вони є частиною агресивного російського режиму, що веде загарбницьку війну проти України. Що змінилося? Нічого. Вилучення з цих списків є неприйнятним і стало б хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск необхідно посилювати", - написав міністр. 

"Навпаки, санкції слід посилити, розширити переліки підсанкційних осіб, а термін їхньої дії — подовжити з шести до 12 місяців, аби виникало менше контрпродуктивних ідей, спрямованих на догоду російським олігархам", - додав Сибіга. 

Контекст

Комітет постійних представників 14 вересня 2026 року продовжив дію санкцій проти Усманова і Фрідмана лише на 7 днів - до 22 вересня. Це сталося через те, що Словаччина наполягала на виключенні Усманова та Фрідмана, а Франція пропонувала компроміс — зняти санкції лише з Усманова.

Більшість країн ЄС виступили проти будь-яких виключень.

Раніше керівник ОПУ Кирило Буданов також закликав не знімати санкції з російських олігархів

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