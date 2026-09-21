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ЄС запровадить санкції проти причетних до проведення російських "виборів" на окупованих територіях України

У ЄС заявили, що не визнають результатів "голосування" на тимчасово окупованих територіях України.

ЄС запровадить санкції проти причетних до проведення російських "виборів" на окупованих територіях України
Фото: detector.media

Євросоюз готує санкції проти осіб, які організовували російські "вибори" або балотувалися на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

"Особи, причетні до організації цих фіктивних "виборів" або висунуті кандидатами на тимчасово окупованих територіях України, а також ті, хто відповідальний за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у самій Росії, потраплять під санкції", – йдеться у заяві.

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У ЄС наголосили, що не визнають ані проведення цих "виборів", ані їхніх результатів.

Також у Євросоюзі засуджують організацію так званих "виборів" у тимчасово окупованих Криму та Севастополі і частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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У ЄС заявили, що такі "вибори" є черговим порушенням Росією міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Євросоюз закликав Росію поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України.

Також в ЄС розкритикували проведення виборів безпосередньо в Росії.

Російська влада не допустила кандидатів від партії "Яблуко" до федерального списку. У ЄС заявили, що це ще більше обмежило вибір російських виборців, оскільки "Яблуко" назвали однією з останніх опозиційних сил та єдиною партією з антивоєнною платформою.

Євросоюз також занепокоєний через рішення Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на вибори. Це позбавило російських виборців та інституції можливості отримати неупереджену й незалежну оцінку виборчого процесу.

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