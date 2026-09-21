Трамп заявив, що Росія втратила контроль над галуззю дизпалива через війну з Україною (доповнено)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю галуззю дизельного палива через війну з Україною. Відповідний допис опубліковано в його власній соцмережі Truth.

Американський президент сказав, що від війни з Україною «страждає весь світ», і її потрібно закінчувати. «Щомісяця гине 25 000 людей, переважно військових», – додав президент США.

«Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною галуззю через війну з Україною. Велику кількість їхніх дизельних НПЗ підірвано, і вони, принаймні тимчасово, виведені з ладу», – сказав він.

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Відповідний допис опублікували на тлі повідомлень медіа про те, що Трамп під час учорашньої телефонної розмови з українським президентом просив його припинити удари по російській нафтовій галузі. Напружена ситуація з паливом у світі зберігається з зими, відколи США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, а той заблокував Ормузьку протоку, якою перевозять значну частину нафтопродуктів.

Розмова Трампа і Зеленського відбулася в день масштабних ударів України по НПЗ у Москві та перед візитом українського президента до США, на який очікують цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував у мережі "Х" на заяву Дональда Трампа: "Дійсно, цю російську війну проти України та проти здорового глузду необхідно завершити", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що ще з першого року повномасштабного вторгнення наслідки війни виявилися далекосяжними – від загибелі людей і знищення міст та сіл до проблем із продовольчою безпекою, енергетичних викликів та швидкого розвитку військових технологій.

"Ми вже подали десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням", – сказав Зеленський.

Президент додав, що зараз триває діалог із Трампом та Сполученими Штатами. За його словами, на столі є пропозиції щодо наближення миру, зокрема через кроки з деескалації.

Зеленський наголосив, що енергетичний сектор України, критична інфраструктура та продовольчі експортні поставки мають припинити бути цілями для Росії. За його словами, це має призвести до відповідних кроків деескалації з українського боку.

"Рішення можливі. Ми готові працювати над цим, і ми обговоримо це з нашими партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку", – заявив президент.

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Він також зазначив, що характер війни змінився, а технології зробили можливим завдання ударів по російських об'єктах: "Більше не буде так, що страждає лише країна, яка зазнає нападу. Характер війни нині такий, що страждатиме й агресор. Технології роблять це можливим", – сказав Зеленський.

За його словами, лідерство країн може забезпечити деескалацію, безпеку та мир.

14 вересня Трамп стверджував, що Україна і Росія нібито домовилися не бити по енергетиці. Зеленський сказав, що Україна справді виступила з такою ініціативою, але тепер потрібні сильні кроки від партнерів, аби Росія дотрималася перемир'я.

Однак Росія удари по енергетиці не припинила. Зокрема, в Одеській області внаслідок атаки 19 вересня без світла залишилися понад 100 000 мешканців.