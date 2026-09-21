ЦВК Росії оголосила результати виборів до Держдуми. Партії Путіна відвели голосів більше, ніж в 2021

Російська Центральна виборча комісія оголосила попередні результати «виборів», проведених у Росії та на окупованих територіях 18-20 вересня. Передбачувано більшість голосів визначили за путінською партією «Єдіная Росія» – їй відвели 57,83 % голосів, що більше, ніж на останніх виборах до Державної думи до повномасштабної війни 2021 року. Тоді партія, за офіційними даними, набрала 49,8 % голосів, пише «Радио Свобода».

Комуністичній партії цього разу оголосили 13,81 % голосів, ЛДПР – 8,93 %, партії «Новие люді» – 7, 97 %. Не подолала бар'єр партія «Справедлівая Росія».

На місцевих виборах, що відбулися паралельно в частині регіонів, кандидати від правлячої партії набрали 301 мандат з 450. Представники решти п'яти партій набрали менше 5 %, тому в Держдумі не будуть представлені.

Перед виборами партії «Яблоко», що позиціонувала себе як антивоєнна, заборонили брати участь через суд.

Проведення псевдовиборів на окупованій території України є порушенням цілої низки міжнародно-правових актів: Статуту ООН, Декларації ООН про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, IV Гаазьку конвенцію про закони і звичаї війни на суходолі та додатків до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Заключного акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризької хартії для нової Європи, Документу Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Загальної декларацію прав людини та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.