Мерц назвав результати земельних виборів “катастрофою” для своєї партії, але обіцяє залишитися на посаді

У землі Мекленбург-Передня Померанія показники ХДС впали нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до парламенту.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв залишитися на посаді попри те, що дані екзитполів на двох місцевих виборах вказують на нищівну поразку його правоцентристської партії –Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Про це повідомляє BBC.

У північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія спочатку прогнозували, що партія ледве подолає бар'єр, показавши найгірший результат в історії. Однак за кілька годин показники впали нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до парламенту. Мерц назвав це “катастрофою” для своєї партії.

Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) лідирує за кількістю голосів у землі, але навряд чи зможе сформувати уряд, оскільки інші партії відмовляються з нею співпрацювати.

У Берліні очікується, що керівний ХДС поступиться партії “Ліві” (Die Linke).

Мерц перебуває під дедалі більшим тиском через низькі рейтинги схвалення та чутки про можливу заміну на посаді ще до завершення терміну повноважень – так звану ротацію канцлера.