США і Китай розпочали торговельні переговори в Нью-Йорку перед зустріччю Трампа і Сі

Американські та китайські посадовці розпочали переговори в Нью-Йорку, щоб підготувати зустріч між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном.

Дві найбільші економіки світу прагнуть зберегти та розширити крихке торговельне перемир'я, пише Bloomberg.

Делегації очолили міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен. Переговори проходять у Мангеттені. На порядку денному — питання торгівлі, інвестицій, штучного інтелекту, а також ситуація довкола війни в Ірані.

Наступного тижня Трамп прийме Сі Цзіньпіна у Білому домі. Це буде перший візит китайського лідера до Вашингтона за понад десять років. Головна тема зустрічі — продовження угоди про зниження тарифів та експортних обмежень, термін дії якої закінчується в листопаді. Обидві країни вже працюють над зменшенням мит на американські енергоносії та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, новим джерелом напруги між країнами став штучний інтелект. США звинувачують китайські компанії у копіюванні американських моделей для створення власних розробок. Пекін відкидає ці звинувачення та погрожує заходами у відповідь, якщо Вашингтон ухвалить обмеження проти китайських ІТ-компаній.

Попри це, американська сторона заявляє про готовність до діалогу. Представники Білого дому наголошують, що прагнуть обговорити з Китаєм уникнення спільних ризиків у сфері штучного інтелекту.