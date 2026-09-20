«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаСвіт

США і Китай розпочали торговельні переговори в Нью-Йорку перед зустріччю Трампа і Сі

Делегації очолили міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен.

США і Китай розпочали торговельні переговори в Нью-Йорку перед зустріччю Трампа і Сі
прапори США і Китаю
Фото: EPA/UPG

Американські та китайські посадовці розпочали переговори в Нью-Йорку, щоб підготувати зустріч між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном

Дві найбільші економіки світу прагнуть зберегти та розширити крихке торговельне перемир'я, пише Bloomberg.

Делегації очолили міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен. Переговори проходять у Мангеттені. На порядку денному — питання торгівлі, інвестицій, штучного інтелекту, а також ситуація довкола війни в Ірані.

Наступного тижня Трамп прийме Сі Цзіньпіна у Білому домі. Це буде перший візит китайського лідера до Вашингтона за понад десять років. Головна тема зустрічі — продовження угоди про зниження тарифів та експортних обмежень, термін дії якої закінчується в листопаді. Обидві країни вже працюють над зменшенням мит на американські енергоносії та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, новим джерелом напруги між країнами став штучний інтелект. США звинувачують китайські компанії у копіюванні американських моделей для створення власних розробок. Пекін відкидає ці звинувачення та погрожує заходами у відповідь, якщо Вашингтон ухвалить обмеження проти китайських ІТ-компаній.

Попри це, американська сторона заявляє про готовність до діалогу. Представники Білого дому наголошують, що прагнуть обговорити з Китаєм уникнення спільних ризиків у сфері штучного інтелекту.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies