SpaceX вивела на орбіту 27 супутників Starlink

Це вже 81-й запуск Starlink цього року.

Компанія SpaceX запустила на орбіту чергову партію супутників широкосмугового інтернету Starlink.

Як йдеться у повідомленні компанії, ракета Falcon 9, яка несла 27 супутників Starlink, стартувала з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, здійснивши посадку в Тихому океані на безпілотну платформу SpaceX «Of Course I Still Love You». Це був уже 17-й політ цього конкретного прискорювача.

Реклама

Верхній ступінь Falcon 9 доставив 27 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, розгорнувши їх, як і планувалося, приблизно через 62 хвилини після старту.

На орбіті вже перебуває значна кількість супутників Starlink. За даними астрофізика та фахівця з відстеження супутників Джонатана Макдавелла, нині супутникове мегасузір'я Starlink, яке постійно розширюється, налічує понад 11 100 активних космічних апаратів.

Falcon 9 launches 27 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/Gs600EccuN — SpaceX (@SpaceX) September 20, 2026

Цей запуск став 107-ю місією Falcon 9 у 2026 році та 81-ю місією року, присвяченою розгортанню мережі Starlink. Торік Falcon 9 здійснила 165 запусків, 122 з яких були місіями Starlink.