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SpaceX вивела на орбіту 27 супутників Starlink

Це вже 81-й запуск Starlink цього року.

SpaceX вивела на орбіту 27 супутників Starlink
Запуск ракети Falcon
Фото: SpaceX

Компанія SpaceX запустила на орбіту чергову партію супутників широкосмугового інтернету Starlink.

Як йдеться у повідомленні компанії, ракета Falcon 9, яка несла 27 супутників Starlink, стартувала з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, здійснивши посадку в Тихому океані на безпілотну платформу SpaceX «Of Course I Still Love You». Це був уже 17-й політ цього конкретного прискорювача.

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Верхній ступінь Falcon 9 доставив 27 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, розгорнувши їх, як і планувалося, приблизно через 62 хвилини після старту.

На орбіті вже перебуває значна кількість супутників Starlink. За даними астрофізика та фахівця з відстеження супутників Джонатана Макдавелла, нині супутникове мегасузір'я Starlink, яке постійно розширюється, налічує понад 11 100 активних космічних апаратів.

Цей запуск став 107-ю місією Falcon 9 у 2026 році та 81-ю місією року, присвяченою розгортанню мережі Starlink. Торік Falcon 9 здійснила 165 запусків, 122 з яких були місіями Starlink.

  • Нещодавно компанія SpaceX оголосила про плани будівництва свого найбільшого на сьогодні комплексу для запуску ракет у південній Луїзіані в США вартістю 100 мільярдів доларів. Це буде база для запуску космічних кораблів Starship та супутників зі штучним інтелектом компанії.
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