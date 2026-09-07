Керівник ГУР: ​Росія запустила 32 супутники "Рассвет", але вони мають перетворитися на "закат"

Росія намагається створити власну систему супутникового зв’язку "Рассвет" і вже запустила на орбіту 32 супутники, які ворог називає аналогом Starlink.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко.

За його словами, такої кількості супутників росіянам поки недостатньо, а їхня ефективність низька.

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"Ми знаємо, що сьогодні росіяни намагаються виводити супутники на орбіту. Але поки їх недостатньо, а ефективність низька. Ми знаємо про цю проблему. Наведу такі цифри. Сьогодні Російська Федерація запустила 32 супутники. Не будемо вже вдаватися в деталі, на яких орбітах вони перебувають, з якою періодичністю і над якими регіонами України працюють", - зазначив Іващенко.

Він також наголосив, що супутників Starlink запущено на орбіті – більше 12 тисяч. І щомісяця Ілон Маск додає ще приблизно по 200.

"Ви розумієте співвідношення цих цифр... Ми над цим працюємо. Російський «рассвєт» має перетворитися на «закат»", - додав керівник ГУР.