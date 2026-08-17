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"Флеш": РФ використовує ракети "Союз-2.1б" для запуску супутників "Рассвет"

Їхні компоненти виробляють на підприємстві "Прогрес".

"Флеш": РФ використовує ракети "Союз-2.1б" для запуску супутників "Рассвет"
Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Росія для виведення на орбіту супутників "Рассвет", які розглядають як аналог Starlink, використовує ракети-носії "Союз-2.1б". Компоненти цих ракет, за винятком двигунів, виготовляють на підприємстві "Прогрес", яке нещодавно атакували українські ракети "Фламінго".

Про це позаштатний радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив у Facebook.

За його словами, обидва запуски супутників "Рассвет" відбулися з космодрому Плесецьк. Водночас виводити такі супутники на орбіту Росія може також із космодромів Байконур і Східний.

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"Один ракетоносій "Союз-2.1б" запускає на орбіту 20 супутників. Щоб Росія створила базове угруповання супутників на орбіті, необхідно здійснити 12–15 запусків", – зазначив Бескрестнов.

Він розповів, що всі компоненти "Союз-2.1б", крім двигунів, виробляє підприємство "Прогрес". За словами радника президента, наразі невідомо, яких саме пошкоджень завод зазнав унаслідок українського удару та як це може вплинути на графік запусків "Рассвет".

"Однозначно, щоб зруйнувати таке величезне виробництво ракет, потрібно докласти чимало зусиль. Також різні частини готових ракет можуть зберігатися на космодромах або перебувати в дорозі", – додав він.

Бескрестнов також зазначив, що РФ має ще один потенційний варіант для запуску супутників – ракету "Ангара-А5". Вона виробляється в Омську та літає значно рідше – приблизно раз на рік. Теоретично одна така ракета може вивести на орбіту до 60 супутників.

Водночас радник президента зауважив, що не знає, чи є наразі "Ангара-А5" у Росії в готовому до запуску стані.

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