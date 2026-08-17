Росія відновила роботу нафтового терміналу в Новоросійську після атаки українських дронів, - Reuters

Термінал може перевалювати близько 700 000 барелів нафти на добу.

Найбільший російський нафтовий порт на Чорному морі відновив відвантаження у неділю.

Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що 16 серпня в порту почали завантажувати нафту KEBCO з Казахстану на танкер класу Suezmax. Ще один танкер, як очікується, почне завантаження 80 000 тонн нафти KEBCO у вівторок.

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Новоросійськ може перевалювати близько 700 000 барелів нафти на добу. У порту завантажують російські сорти Urals і Siberian Light, а також казахстанську нафту KEBCO.

Завантаження відбувається на терміналі "Шесхаріс" - головному нафтовому експортному об’єкті порту. Шесхаріс, через який проходить близько 700 000 барелів сирої нафти на добу, є головним нафтовим експортним об’єктом Росії на Чорному морі.

Контекст

Вранці 12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську. Ціль була за 300 кілометрів від лінії фронту. По окупантах били дронами і ракетами: "Паляницями", "Нептунами" та безекіпажними морськими системами. Повідомлялося про ураження чотирьох військових кораблів ворога.

Військово-морська база "Новоросійськ" є одним із ключових об'єктів Чорноморського флоту РФ. Після успішних операцій Сил оборони та втрати можливості безпечно базувати значну частину кораблів у тимчасово окупованому Криму Росія перемістила туди частину свого флоту.