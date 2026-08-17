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Українське генконсульство: у Польщі напали на двох підлітків через мову

На неповнолітніх брата і сестру напали дорослі люди. 

Українське генконсульство: у Польщі напали на двох підлітків через мову
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

У польському місті Бидгощ на двох українських підлітків напали чоловік та жінка. Як пише українське генконсульство у Гданську, це сталося через те, що діти спілкувалися між собою українською мовою.

«На жаль, вкотре змушені констатувати вкрай неприпустимий інцидент, що стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня ц.р. у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою», – йдеться у дописі установи у фейсбуці. 

Зазначається, що нападниками були чоловік і жінка з маленькою собачкою, які вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин.

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«Генеральне консульство України в Гданську оперативно відреагувало на подію та тримає справу на особливому контролі. Консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих, їй надано всю необхідну консульсько-правову підтримку», – повідомили у консульстві. 

До поліції подали заяву, і нападників розшукують. Фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли сильний емоційний стрес. 

У консульстві закликають зголоситися до поліції свідків інциденту, який стався у парку біля вокзалу, чи людей, які знають будь-яку інформацію про осіб, це скоїли.

«Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування», – додали там. 

  • У польському сегменті ТікТок зафіксували скоординоване поширення фейків, спрямованих проти українських громадян. Зловмисники масово тиражують неправдиві заяви про те, що українці нібито не сплачують польським компаніям за пальне з 2025 року, вчиняють численні тяжкі злочини і навіть готують атаки дронами на територію Польщі.
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