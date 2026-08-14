Центр протидії дезінформації: У польському ТікТок розгортають ворожу кампанію проти українців

У польському сегменті ТікТок зафіксували скоординоване поширення фейків, спрямованих проти українських громадян.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Зловмисники масово тиражують неправдиві заяви про те, що українці нібито не сплачують польським компаніям за пальне з 2025 року, вчиняють численні тяжкі злочини і навіть готують атаки дронами на територію Польщі.
За даними Центру, ця масштабна кампанія має на меті спровокувати міжнаціональну ворожнечу, розпалити конфлікти між українцями і поляками й дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні.
Організація таких дезінформаційних операцій повністю відповідає інтересам Росії, яка регулярно використовує подібні маніпуляції для підриву підтримки України за кордоном, наголосив ЦПД.
- Останнім часом через польських політиків, які готуються до виборів, активізувалася антиукраїнська кампанія.
- В результат в сусідній країні фіксують численні напади на громадян нашої держави. Так, 14 серпня стало відомо, що у Познані дві жінки напали на двох чоловіків, вважаючи їх українцями. Відео інциденту поширюють у соцмережах. Поліція підтвердила, що проводить перевірку обставин події.