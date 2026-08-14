Центр протидії дезінформації: У польському ТікТок розгортають ворожу кампанію проти українців

Один із фейків лякає поляків тим, що Україна нібито готує дронові атаки на Польщу.

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У польському сегменті ТікТок зафіксували скоординоване поширення фейків, спрямованих проти українських громадян.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Зловмисники масово тиражують неправдиві заяви про те, що українці нібито не сплачують польським компаніям за пальне з 2025 року, вчиняють численні тяжкі злочини і навіть готують атаки дронами на територію Польщі.

За даними Центру, ця масштабна кампанія має на меті спровокувати міжнаціональну ворожнечу, розпалити конфлікти між українцями і поляками й дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні.

Організація таких дезінформаційних операцій повністю відповідає інтересам Росії, яка регулярно використовує подібні маніпуляції для підриву підтримки України за кордоном, наголосив ЦПД.