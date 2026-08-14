Містерія відбулася у першу ніч після повернення полковника в Україну.

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Третій армійський корпус провів у Києві церемонію прощання з Євгеном Коновальцем

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві провели церемонію прощання з полковником Євгеном Коновальцем – засновником УВО та ОУН і командиром Корпусу Січових Стрільців. Захід відбувся у першу ніч після повернення полковника в Україну.

Фото: Третій армійський корпус

Участь у церемонії взяли командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, та військовослужбовці корпусу.

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"Сьогодні тут зустрічаються два покоління. Полковник Коновалець уособлює покоління Січових стрільців, Чорних запорожців, бійців УВО, ОУН та УПА. Ми – покоління Майданів, АТО і великої російсько-української війни", – сказав Андрій Білецький.

Фото: Третій армійський корпус

За його словами, обидва покоління отримували українську справу незавершеною.

"Ми – перше покоління, яке має реальний шанс розірвати важкий ланцюг і довести до кінця справу полковника та всіх великих попередників – боротьбу за велику, могутню і соборну Україну", – наголосив командир.

Фото: Третій армійський корпус

Домовину з Євгеном Коновальцем до Патріаршого собору доставили на оригінальному бронеавтомобілі Austin часів Української революції. Його відреставрували військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону Третього армійського корпусу.

Біля храму полковника зустріли коридором зі смолоскипів військовослужбовці корпусу та Військової школи імені Євгена Коновальця.

До бронеавтомобіля прикріпили артилерійський лафет як знак найвищої військової пошани. Також до нього приєднали тридюймову гармату зразка 1917 року, яка перебувала на озброєнні армії УНР, зокрема дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.

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Фото: Третій армійський корпус

Під час церемонії військові разом з Андрієм Білецьким віддали шану полковнику та прочитали молитву українського націоналіста. Запалені вогняні чаші символізували передачу традиції визвольної боротьби від попередніх поколінь до сучасних захисників України.

Після молитви в небо спрямували промені світла як символ незгасної української ідеї.

Фото: Третій армійський корпус

Євген Коновалець – командир Корпусу Січових Стрільців, засновник Української військової організації та Організації українських націоналістів.

У 1938 році його в Роттердамі вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі. Передбачалося, що після відновлення незалежності України його перепоховають на батьківщині.