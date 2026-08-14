Слідство вважає, що організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради.

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Дев’ятьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру.

У Києві поліцейські викрили схему з незаконного відчуження та подвійного продажу квартир у Печерському районі на 175 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Департамені стратегічних розслідувань Нацполіції.

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За інформацією слідства, організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради, який набув у власність корпоративні права однієї з компаній, що володіла кількома недобудовами в центрі столиці.

Учасники оборудки за допомогою підроблених документів і фіктивних угод незаконно відчужували квартири в багатоповерхівці у Печерському районі.

50 квартир належали державному банку, ще вісім – фізичним особам. Усі вони були повторно продані іншим покупцям.

Щоб завадити законним власникам нерухомості захищати свої права, учасники схеми змінили адресу будинку. У межах розслідування правоохоронці провели 33 обшуки та повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам.

Детальніше про схему

Як встановили поліцейські, організатор оборудки фактично контролював групу компаній-забудовників та залучив до схеми низку осіб, яких оформлювали номінальними власниками та керівниками підприємств. Через них проводили операції з нерухомістю та оформлювали необхідні документи.

Предметом оборудки стали 58 квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Андрія Верхогляда, колишній Михайла Драгомирова. Зокрема, право власності на 50 квартир загальною площею понад 5,2 тис. кв. м належало державному банку. Майнові права на цю нерухомість виникли внаслідок інвестування у будівництво ще у 2005 році, а згодом були підтверджені судовим рішенням.

Водночас, за версією слідства, посадовці компанії-забудовника, знаючи про права банку на ці квартири, організували їх незаконне відчуження на користь третіх осіб. Для реалізації схеми залучили сертифікованого інженера.

Правоохоронці з’ясували, що на 50 квартир виготовили технічні паспорти нібито за результатами проведеної технічної інвентаризації. Насправді ж вона не проводилася. Надалі, використовуючи ці документи, укладали договори купівлі-продажу майнових прав на нерухомість.

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Окрім того, ще вісім громадян стали потерпілими внаслідок подвійного продажу квартир. Спочатку вони придбали майнові права на майбутнє житло, однак згодом ці самі квартири за підробленими документами зловмисники повторно продали іншим особам.

Оперативники та слідчі поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели 33 обшуки в м. Києві та Дніпропетровський області.

Під час слідчих дій вилучили понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.

Дев’ятьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі та участі у схемі їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.