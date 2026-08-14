На Сумщині унаслідок подвійного удару росіян загинули мама з сином

Дитина з мамою загинули внаслідок прицільного подвійного удару ворога у Сумській області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Рано-вранці росіяни двома реактивними БпЛА вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді.
Унаслідок удару зайнялася пожежа, на місці зафіксовано великі руйнування.
На місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.
Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні.
- У ніч на 12 серпня на Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей. Ще четверо цивільних постраждали.