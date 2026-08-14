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На Сумщині унаслідок подвійного удару росіян загинули мама з сином

Окупанти вдарили по приватному житловому будинку.

На Сумщині унаслідок подвійного удару росіян загинули мама з сином
Наслідки обстрілів росіянами Сумської області

Дитина з мамою загинули внаслідок прицільного подвійного удару ворога у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Рано-вранці росіяни двома реактивними БпЛА вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді.

Унаслідок удару зайнялася пожежа, на місці зафіксовано великі руйнування.

На місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.

Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні.

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