Росія вночі атакувала Україну 112 безпілотниками, влучання було на 11 локаціях

У ніч на 14 серпня (починаючи з 18:00 13 серпня) російські війська атакували територію України 112 ударними безпілотниками та дронами інших типів.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Серед них: дрони типу Shahed (зокрема реактивні), “Гербера”, баражуючі боєприпаси “Бандероль” та дрони-імітатори “Пародія”.
Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерово (РФ), а також окупованих територій Донецька та Гвардійського у Криму.
За інформацією Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.
До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Унаслідок атаки зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6.
Станом на ранок атака триває, у повітряному просторі перебуває декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, Повітряні сили України перестали публікувати в ранкових звітах інформацію про кількість запущеної та збитої балістики.