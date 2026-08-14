Росія вночі атакувала Україну 112 безпілотниками, влучання було на 11 локаціях

Протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.

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У ніч на 14 серпня (починаючи з 18:00 13 серпня) російські війська атакували територію України 112 ударними безпілотниками та дронами інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Серед них: дрони типу Shahed (зокрема реактивні), “Гербера”, баражуючі боєприпаси “Бандероль” та дрони-імітатори “Пародія”.

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Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерово (РФ), а також окупованих територій Донецька та Гвардійського у Криму.

За інформацією Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Унаслідок атаки зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6.

Станом на ранок атака триває, у повітряному просторі перебуває декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, Повітряні сили України перестали публікувати в ранкових звітах інформацію про кількість запущеної та збитої балістики.