Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району

Близько опівночі 13 серпня росіяни атакували Запорізький район. Відомо про двох постраждалих.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти вдарили по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено.
Внаслідок атаки постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу.
Незадовго до цього, ворог завдав удару по одному з промислових об’єктів Запоріжжя. Там попередньо, без постраждалих.
- У Запорізькій області за минулу добу загинула людина і троє отримали поранення. Поліція задокументувала 51 повідомлення від мешанців про руйнування та пошкодження майна.