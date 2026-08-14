Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району

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Близько опівночі 13 серпня росіяни атакували Запорізький район. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти вдарили по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено.

Внаслідок атаки постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу.

Незадовго до цього, ворог завдав удару по одному з промислових об’єктів Запоріжжя. Там попередньо, без постраждалих.