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Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району

Серед них - 5-річна дитина.

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району
Іван Федоров
Фото: facebook/Ivan Fedorov

Близько опівночі 13 серпня росіяни атакували Запорізький район. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти вдарили по проїжджій частині поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено.

Внаслідок атаки постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медики  надають їм необхідну допомогу.

Незадовго до цього, ворог завдав удару по одному з промислових об’єктів Запоріжжя. Там попередньо, без постраждалих.

  • У Запорізькій області за минулу добу загинула людина і троє отримали поранення. Поліція задокументувала 51 повідомлення від мешанців про руйнування та пошкодження майна.
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