Генштаб: 198 боїв відбулось на фронті від початку доби

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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Від початку доби 13 серпня на фронті відбулося 198 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6124 дрони-камікадзе та здійснив 2002 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно–Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили чотири атаки противника. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лимана, Хатнього та Колодязного.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Загризове.

Дев'ять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Шийківки, Зарічного та Дробишевого; три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 16 спроб загарбників іти вперед поблизу Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки; ще три боєзіткнення тривають.

Два ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Никифорівки та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Шевченко, Новогришине, Василівка, Мирне, Сергіївка, Удачне та Муравка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупанти та 13 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління безпілотних літальних апаратів противника. Знищено або подавлено 399 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Чотири атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Калинівського, Вороного, Тернового та Березового.

Дванадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Староукраїнка, Данилівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку з початку доби противник не проводив жодних штурмових дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.