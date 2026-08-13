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У Миколаєві затримали очільника обласного ТЦК за допомогу ухилянтам

Задокументували факт, де затриманий вимагав 20 тисяч доларів від чотирьох чоловіків.

У Миколаєві затримали очільника обласного ТЦК за допомогу ухилянтам
затримання ерівника обласного ТЦК у Миколаєві
Фото: СБУ

СБУ і Офіс Генерального прокурора ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Миколаєві. 

Як повідомила спецслужба, затримали очільника обласного ТЦК, який допомагав військовозобов’язаним уникати призову за гроші.

Слідство встановило, що посадовець організовував внесення неправдивих даних про своїх клієнтів до системи «Оберіг» і гарантував їм зняття з розшуку. Задокументували факт, де затриманий вимагав 20 тисяч доларів від чотирьох чоловіків.

Правоохоронці піймали воєнкома безпосередньо під час отримання всієї суми. Затриманому готують підозру за статтею про прийняття хабаря службовою особою.

Слідчі вже проводять обшуки в будівлі обласного ТЦК та за місцем проживання посадовця. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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