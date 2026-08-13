13 серпня в Україну привезли прах засновника і керівника Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Євгена Коновальця.
Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.
На пункті пропуску «Ужгород» зустріли останки полковника заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, представники обласної і міської влади, прикордонної служби, дипломати і закарпатські пластуни.
«Труну з тілом Євгена Коновальця занесли на руках на рідну землю воїни-прикордонники та тричі прихилили її у символічному вітанні. На знак пошани труну вкрили державним прапором та українським рушниками. Після завершення церемонії кортеж вирушив до місця тимчасового спочинку полковника в столиці», - повідомили в Інституті.
- Днями ексгумацію останків Коновальця провели у Роттердамі.
- Прах полковника перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
- Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
- Євген Коновалець (14 червня 1891 - 23 травня 1938) - діяч українського націоналістичного руху 1929 - 1938 років. Полковник армії УНР, комендант УВО, керівника Проводу українських націоналістів (з 1927 року), творець і керівник ОУН (до 1938 року).
- Ще в травні 2015 року депутат Верховної Ради Тарас Батенко заявляв про намір ініціювати перепоховання в Україні лідера ОУН Степана Бандери, а також Коновальця. Раніше з такою самою ініціативою виступила Львівська облрада.