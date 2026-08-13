13 серпня в Україну привезли прах засновника і керівника Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Євгена Коновальця.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Фото: Закарпатська ОВА повернення останків полковника Євгена Коновальця

На пункті пропуску «Ужгород» зустріли останки полковника заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, представники обласної і міської влади, прикордонної служби, дипломати і закарпатські пластуни.

Фото: Закарпатська ОВА повернення останків полковника Євгена Коновальця

«Труну з тілом Євгена Коновальця занесли на руках на рідну землю воїни-прикордонники та тричі прихилили її у символічному вітанні. На знак пошани труну вкрили державним прапором та українським рушниками. Після завершення церемонії кортеж вирушив до місця тимчасового спочинку полковника в столиці», - повідомили в Інституті.