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В Україну повернули прах засновника ОУН полковника Євгена Коновальця

Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

В Україну повернули прах засновника ОУН полковника Євгена Коновальця
повернення останків полковника Євгена Коновальця
Фото: Закарпатська ОВА

13 серпня в Україну привезли прах засновника і керівника Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Євгена Коновальця.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

повернення останків полковника Євгена Коновальця
Фото: Закарпатська ОВА
повернення останків полковника Євгена Коновальця

На пункті пропуску «Ужгород» зустріли останки полковника заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, представники обласної і міської влади, прикордонної служби, дипломати і закарпатські пластуни. 

повернення останків полковника Євгена Коновальця
Фото: Закарпатська ОВА
повернення останків полковника Євгена Коновальця

«Труну з тілом Євгена Коновальця занесли на руках на рідну землю воїни-прикордонники та тричі прихилили її у символічному вітанні. На знак пошани труну вкрили державним прапором та українським рушниками. Після завершення церемонії кортеж вирушив до місця тимчасового спочинку полковника в столиці», - повідомили в Інституті.

  • Днями ексгумацію останків Коновальця провели у Роттердамі.
  • Прах полковника перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
  • Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.
  • Євген Коновалець (14 червня 1891 - 23 травня 1938) - діяч українського націоналістичного руху 1929 - 1938 років. Полковник армії УНР, комендант УВО, керівника Проводу українських націоналістів (з 1927 року), творець і керівник ОУН (до 1938 року).
  • Ще в травні 2015 року депутат Верховної Ради Тарас Батенко заявляв про намір ініціювати перепоховання в Україні лідера ОУН Степана Бандери, а також Коновальця. Раніше з такою самою ініціативою виступила Львівська облрада.
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