​15 років тюрми отримав виконавець підпалів у Києві

Суд виніс вирок російському агенту, якого СБУ викрила в липні 2025 року за вчинення замовних підпалів у Києві.

Як ідеться на сайті СБУ, зрадник проведе за ґратами 15 років із конфіскацією майна.

Слідство встановило, що диверсіями займався місцевий безробітний. Окупанти завербували чоловіка, коли той шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах. Спочатку зловмисник підпалив релейну шафу на лінії Укрзалізниці, аби порушити логістику вантажних перевезень до прифронтових районів. Згодом він спалив позашляховик волонтера, який перевозив гуманітарну допомогу й евакуйовував людей зі сходу України.

Агент обливав об'єкти легкозаймистою сумішшю вночі, а всі свої дії знімав на телефон і надсилав звіти куратору з Росії. Правоохоронці затримали палія в Одесі, де той намагався сховатися після злочинів. Під час обшуків у нього вилучили мобільний із доказами роботи на росіян.

Суд визнав чоловіка винним за статтями про диверсію та умисне знищення майна шляхом підпалу, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.