Reuters: удари українських дронів підвищили вартість перевезень у Росії та посилили інфляцію

За останній місяць вартість пального в Росії зросла на 16-18%.

У Росії дорожчають вантажні перевезення через зростання цін на пальне. Однією з причин стали українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це пише Reuters.

За останній місяць вартість пального в Росії зросла на 16-18%. Через це витрати логістичних компаній на перевезення збільшилися приблизно на 4,5-5,5%.

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У деяких регіонах Росії досі діють обмеження на продаж пального. Особливо складна ситуація в Сибіру. Через це перевізники скорочують далекі маршрути та переходять на коротші.

"Ми більше не здійснюємо доставки між регіонами Росії. Зосередилися на коротших маршрутах у Московській області та доставці вантажів до найближчих портів", – розповіла Reuters комерційна директорка логістичної компанії Logistic Performance Валерія Савенкова.

Подорожчання пального спричинило значне підвищення вартості перевезень

За даними російського держстату, у першій половині 2026 року понад 70% вантажів у країні перевозили автомобільним транспортом. Тому подорожчання пального безпосередньо впливає на вартість товарів і посилює інфляцію.

У липні, коли паливна криза була на піку, середні тарифи на вантажні перевезення зросли на 12-15% за місяць. На окремих маршрутах подорожчання сягало одразу 50%. Водночас зникли знижки на пальне для транспортних компаній, які раніше становили 7-12%.

Проблеми з пальним позначилися і на маршрутах між Росією та Китаєм. Частина вантажів із КНР проходить через Забайкальський край, де перевізники також стикаються з перебоями з постачанням пального.

Вартість доставки вантажу з Китаю до Москви зросла майже на третину. Тепер вона становить близько 1,1-1,2 млн рублів, або приблизно $14 тисяч. До паливної кризи така поїздка коштувала $10-11 тисяч.