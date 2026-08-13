Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
ГоловнаСвіт

У Замбії сьогодні відбуваються президентські, парламентські та місцеві вибори

Очікується, що президент Хакаінде Хічілема отримає другий термін на посаді.

У Замбії сьогодні відбуваються президентські, парламентські та місцеві вибори
Кандидат у президенти повинен мати понад 50% голосів, щоб перемогти в першому тур
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в африканській Замбії відбуваються загальні вибори. Очікується, що президент Хакаінде Хічілема отримає другий термін, пише France24.

Водночас його підтримці може перешкодити розчарування мешканців збільшенням вартості життя.

Хічілема очолює Замбію з 2021 року і будує передвиборчу кампанію на власних економічних досягненнях. Він реструктуризував державний борг і відновив економіку країни після дефолту 2020 року.

Реклама

Його головним суперником є Браян Мундубіле, досвідчений парламентарій, очільник опозиційного альянсу, який балотується у президенти вперше. Його підтримують прихильники покійного колишнього президента Едгара Лунгу – попередника Хічілеми.

Президентські, парламентські та місцеві вибори відбуваються одночасно. Кандидат у президенти повинен отримати понад 50% голосів, щоб перемогти в першому турі. 

Фото: Скріншот

Інвестори загалом очікують перемоги Хічілеми. Головне питання полягає в тому, чи зможе він у разі перемоги перетворити макроекономічне покращення після дефолту на зростання і забезпечити нові робочі місця.

Багато замбійців кажуть, що хоча економічні показники покращилися, а інфляція впала до найнижчого рівня за останні роки, вони ще не відчули переваг у своєму повсякденному житті.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies