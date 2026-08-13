У Замбії сьогодні відбуваються президентські, парламентські та місцеві вибори

Очікується, що президент Хакаінде Хічілема отримає другий термін на посаді.

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Кандидат у президенти повинен мати понад 50% голосів, щоб перемогти в першому тур

Сьогодні в африканській Замбії відбуваються загальні вибори. Очікується, що президент Хакаінде Хічілема отримає другий термін, пише France24.

Водночас його підтримці може перешкодити розчарування мешканців збільшенням вартості життя.

Хічілема очолює Замбію з 2021 року і будує передвиборчу кампанію на власних економічних досягненнях. Він реструктуризував державний борг і відновив економіку країни після дефолту 2020 року.

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Його головним суперником є Браян Мундубіле, досвідчений парламентарій, очільник опозиційного альянсу, який балотується у президенти вперше. Його підтримують прихильники покійного колишнього президента Едгара Лунгу – попередника Хічілеми.

Президентські, парламентські та місцеві вибори відбуваються одночасно. Кандидат у президенти повинен отримати понад 50% голосів, щоб перемогти в першому турі.

Фото: Скріншот

Інвестори загалом очікують перемоги Хічілеми. Головне питання полягає в тому, чи зможе він у разі перемоги перетворити макроекономічне покращення після дефолту на зростання і забезпечити нові робочі місця.

Багато замбійців кажуть, що хоча економічні показники покращилися, а інфляція впала до найнижчого рівня за останні роки, вони ще не відчули переваг у своєму повсякденному житті.