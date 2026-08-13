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У Румунії повністю зупинили АЕС "Чернаводе" через критичне падіння рівня Дунаю

Коли відновлять роботу атомної електростанції – наразі невідомо.

У Румунії повністю зупинили АЕС "Чернаводе" через критичне падіння рівня Дунаю
АЕС "Чернаводе"
Фото: Nuclearelectrica

У Румунії повністю зупинили роботу атомної електростанції "Чернаводе" через критичне падіння рівня води в Дунаї. Вранці 13 серпня оператор станції Nuclearelectrica розпочав контрольоване відключення другого реактора, а близько 11:00 за місцевим часом АЕС припинила постачати електроенергію до національної системи.

Про це повідомляє Digi24.

Раніше, наприкінці липня, через ту саму проблему зупинили перший енергоблок. Таким чином, наразі обидва реактори АЕС не виробляють електроенергію.

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Причиною зупинки стало подальше зниження рівня Дунаю: вода з річки використовується для охолодження обладнання станції. Перед зупинкою другого реактора румунська влада намагалася підтримати його роботу.

Зокрема, у руслі Дунаю проводили роботи для збільшення потоку води до системи охолодження, а також використовували баржі для спрямування води до станції. Однак рівень річки продовжив падати.

Обидва реактори "Чернаводе" мають потужність близько 700 МВт кожен і разом зазвичай забезпечують близько 20% виробництва електроенергії Румунії. Після їхнього відключення країна компенсує дефіцит, зокрема, за рахунок імпорту. 

Коли АЕС зможе відновити роботу, наразі невідомо. Рішення про повторне підключення реакторів ухвалюватимуть залежно від прогнозів щодо рівня Дунаю.

  • 6 серпня у Дунаї затоплювали завантажені баржі, аби збільшити подачу води до АЕС. Загалом затопили 4 баржі протягом 6 годин, проте очікуваного результату це не дало.
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