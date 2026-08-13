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Молдова сприятиме транзиту 600 тисяч української сільгосппродукції через "Шляхи солідарності", - прем'єр

Сибіга подякував країні за це рішення і наголосив, що воно є "важливим та своєчасним внеском".

Молдова сприятиме транзиту 600 тисяч української сільгосппродукції через "Шляхи солідарності", - прем'єр
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Молдова сприятиме транзиту до 600 000 тонн української сільськогосподарської продукції через залізниці країни до кінця 2026 року. Про це повідомив її прем'єр Василь Тофан.

«"Стежки солідарності" у своєму найкращому вигляді. Молдова сприятиме транзиту до 600 000 тонн української сільськогосподарської продукції через наші залізниці до кінця 2026 року, допомагаючи Україні вийти на регіональні ринки та зберігаючи життєво важливі торговельні шляхи відкритими» , – зазначив він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Молдові і особисто прем'єру за це рішення. Знижка в 50 % на транзитні залізничні перевезення українських вантажів діятиме із 10 серпня і до кінця 2026 року.

«Оскільки Росія свідомо атакує українські порти та торговельні шляхи, альтернативні експортні маршрути є життєво важливими для стійкості України та глобальної продовольчої безпеки. Рішення Молдови сприяти транзиту українських сільськогосподарських товарів через "Шляхи солідарності" є важливим та своєчасним внеском. Ми високо цінуємо цю практичну підтримку та справжню солідарність Молдови з Україною», – наголосив голова МЗС. 

  • Упродовж липня російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України. Від початку серпня зафіксовано ще п'ять ударів. 
  • Міністр Висоцький повідомляв, що через постійні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси в Україні вже цієї осені може виникнути гострий дефіцит місць для зберігання врожаю обсягом 11 млн тонн.
  • Крім того, понад 30 млн тонн української аграрної продукції можуть не потрапити на світові ринки через блокування морського експорту.
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