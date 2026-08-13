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Двоє міністрів Трампа залишилися на літаку, який слугував приманкою на випадок замаху з боку Ірану

Натомість ще один високопосадовець разом з президентом летів секретним рейсом.

Двоє міністрів Трампа залишилися на літаку, який слугував приманкою на випадок замаху з боку Ірану
Президент США Дональд Трамп, міністр війни Піт Геґсет і державний секретар Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Після саміту НАТО в Анкарі, коли через загрозу замаху з боку Ірану президент США Дональд Трамп таємно змінив літак для подорожі додому, на борту Air Force One, який перетворився на приманку, залишилися два міністри уряду республіканця.

Як пише BBC, літак вирушив до Америки з державним секретарем Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом. Обидва зазначені у списку потенційних виконувачів обов'язків президента на випадок його загибелі - у порядку набуття повноважень вони йдуть після віцепрезидента Джей Ді Венса, спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона та президента Сенату pro tempore Чака Грасслі.  

На відміну від своїх колег, міністр війни США Піт Геґсет не залишився на борту номер один і разом з Трампом пересів на інший літак. 

Складна операція щодо зміни планів повернення до США була здійнена на вимогу Секретної служби та американського військового командування. Вони володіли інформацією про помічену біля місця проведення саміту НАТО людину, озброєну портативним ракетним комплексом класу "земля-повітря" для запуску з плеча. За спробою ліквідувати Трампа, яка так і не була здійснена, нібито стояло керівництво Ірану.  

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