Речниця Білого Дому Керолайн Левітт йде у відставку

Речниця адміністрації президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт оголосила про рішення піти з посади.
Про це Керолайн Левітт повідомила у соцмережі X.
Після півтора року роботи на цій посаді, Левітт офіційно завершить свій термін у кінці серпня.
Керолайн Левітт повʼязала свою відставку з народженням другої дитини та необхідністю більше часу приділяти сім'ї.
«Я не можу бути найкращою мамою для своїх дітей, залишаючись у постійному ритмі роботи прессекретаря», — сказала вона.
Після відставки Левітт працюватиме радницею президента США Дональда Трампа поза Білим Домом та підтримуватиме Республіканську партію та рух MAGA.
- Наприкінці грудня 2025 року Керолайн Левітт оголосила про другу вагітність. У випадку першої дитини речниця повернулася до роботи через чотири дні після народження.