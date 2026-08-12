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Речниця Білого Дому Керолайн Левітт йде у відставку

Вона офіційно залишить посаду в кінці серпня.

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт йде у відставку
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт
Фото: EPA/UPG

Речниця адміністрації президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт оголосила про рішення піти з посади.

Про це Керолайн Левітт повідомила у соцмережі X.

Після півтора року роботи на цій посаді, Левітт офіційно завершить свій термін у кінці серпня.

Керолайн Левітт повʼязала свою відставку з народженням другої дитини та необхідністю більше часу приділяти сім'ї.

 «Я не можу бути найкращою мамою для своїх дітей, залишаючись у постійному ритмі роботи прессекретаря», — сказала вона.

Після відставки Левітт працюватиме радницею президента США Дональда Трампа поза Білим Домом та підтримуватиме Республіканську партію та рух MAGA.

  • Наприкінці грудня 2025 року Керолайн Левітт оголосила про другу вагітність. У випадку першої дитини речниця повернулася до роботи через чотири дні після народження.
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