Медіа: У Греції з початку року затримали 281 людину через лісові пожежі

Винним може загрожувати до 20 років ув’язнення та штраф до 200 тисяч євро.

У Греції з початку 2026 року затримали 281 людину за правопорушення, пов’язані з лісовими пожежами.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на грецьку пожежну службу.

Загалом 252 людини затримали через пожежі, спричинені недбалістю, ще 29 – за підозрою в навмисному підпалі. Про це повідомив речник пожежної служби Греції Янніс Атропіос.

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Греція залишається в стані підвищеної готовності через загрозу нових лісових пожеж. Уряд країни останніми роками посилив відповідальність за підпали. Залежно від обставин винним може загрожувати до 20 років ув’язнення та штраф до 200 тисяч євро.

Водночас цьогоріч кількість затримань є нижчою, ніж у попередні два роки. За період із січня до серпня 2024 року в Греції здійснили 360 арештів, пов’язаних із пожежами, а у 2025 році за аналогічний період – 315.

Кількість затримань за підпали в Греції протягом тривалого часу зростала. За даними пожежної служби, така тенденція спостерігалася з 2014 року до липня 2025-го.