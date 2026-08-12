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СЗР: у Росії через відкликання міжнародних сертифікатів виникли проблеми з тисячами сайтів

Серед ресурсів, які можуть бути недоступними у популярних браузерах, – держустанови та банки.

СЗР: у Росії через відкликання міжнародних сертифікатів виникли проблеми з тисячами сайтів
У Росії проблеми через міжнародні сертифікати
Фото: СЗР

У Росії виникли проблеми з роботою тисяч сайтів через масове відкликання міжнародних сертифікатів безпеки. Йдеться про сертифікати GlobalSign. Вони підтверджують безпеку з'єднання між сайтом і користувачем.

Про це в Telegram повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Так без міжнародного підтвердження безпеки залишилися понад 20 тисяч російських доменів. Серед них – ресурси "Газпромбанку", "Алроси" та інших великих компаній.

Проблема виникла через те, що міжнародні компанії відкликають сертифікати для російських ресурсів. При цьому їх використовує близько 90% ринку країни-агресора.

Міністерство цифрового розвитку Росії просуває власні сертифікати, які мають замінити міжнародні. Формально самі сертифікати можуть бути безкоштовними. Проте бізнесу доведеться перебудовувати під них власну IT-інфраструктуру. За оцінками російських експертів, для великих компаній такі роботи можуть коштувати від 10 до 50 млн рублів і тривати до шести місяців.

Потрібно буде оновлювати програмне забезпечення та операційні системи. Водночас російські сертифікати не підтримують основні світові браузери. Йдеться, зокрема, про Chrome, Firefox і Safari.Тому російська влада рекомендує користуватися браузером "Яндекс".  В результаті користувачі отримують проблеми з роботою сайтів та зависання.

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